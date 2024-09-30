Врач Чиркова: боль в спине может возникать при воспалении почек

Боль в спине может возникать не только из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Порой причина связана с нарушениями в работе внутренних органов. Об этом рассказала терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru.
По ее словам, неприятные ощущения в области поясницы способны появляться при воспалительных заболеваниях почек.
«„Отдавать“ в спину может и при острых приступах панкреатита, калькулезнго холецистита», — добавила врач.
Она также отметила, что при острой боли, повышении температуры тела и изменении цвета мочи необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
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