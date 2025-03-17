Врач Чернышова: укачивание возникает у людей со слабым вестибулярным аппаратом

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» поделилась советами, как справиться с кинетозом в транспорте. Она объяснила, что укачивание возникает у людей со слабым вестибулярным аппаратом.

Чтобы помочь организму справиться с этим состоянием, врач рекомендует перебирать ногами, имитируя ходьбу, опираться то на пятку, то на носок. Это снизит противоречия между положением тела и движением головы. Еще можно смотреть на линию горизонта или статичную точку за пределами транспортного средства.

Чернышова также советует принять специальные препараты против укачивания или съесть дольку лимона, рассасывать леденцы с имбирем и мятой. Разговоры или прослушивание интересной аудиокниги тоже помогут отвлечься от неприятных ощущений.

Для профилактики укачивания рекомендуется тренировать вестибулярный аппарат. Катание на качелях и каруселях, игры на переключение внимания (например, ловля мяча или волейбол) — все это может помочь укрепить его.