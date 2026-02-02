Врач Чернышова рекомендовала ограничить прогулку 15 минутами при 20-градусном морозе
Врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью aif.ru поделилась рекомендациями, как долго можно находиться на улице в холодное время года без вреда для здоровья.
По словам эксперта, время, которое можно проводить на морозе, напрямую зависит от температуры воздуха. При температуре -15 градусов допускается прогулка длительностью от 40 минут до часа.
«При -20 желательно ограничиться 15-20 минутами. При -25 и ниже лучше вообще остаться дома», — отметила медик.
Чернышова подчеркнула, что прогулки в морозную погоду допустимы только для здоровых людей.