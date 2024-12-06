Врач Чернышова призвала людей с проблемами с сердцем отказаться от алкоголя

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» призвала россиян, у которых имеются проблемы с сердцем, полностью отказаться от алкогольных напитков.
Дело в том, что даже небольшое количество алкоголя может представлять опасность для здоровья. Особенно это касается тех, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы и цирроз печени, написал сайт «Аргументы и факты».
Людям, которые страдают от нарушений сердечного ритма, таких как пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, даже небольшая доза спиртного противопоказана. Употребление алкоголя в таких случаях может обернуться летальным исходом, добавила медик.
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