Врач Чернышова призвала людей с проблемами с сердцем отказаться от алкоголя

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» призвала россиян, у которых имеются проблемы с сердцем, полностью отказаться от алкогольных напитков.

Дело в том, что даже небольшое количество алкоголя может представлять опасность для здоровья. Особенно это касается тех, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы и цирроз печени, написал сайт «Аргументы и факты».

Людям, которые страдают от нарушений сердечного ритма, таких как пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, даже небольшая доза спиртного противопоказана. Употребление алкоголя в таких случаях может обернуться летальным исходом, добавила медик.