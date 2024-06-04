Врач Чернышова посоветовала носить в жару хлопчатобумажную одежду
В сильную жару россиянам рекомендуется носить светлую хлопчатобумажную одежду. Главное, чтобы она была просторной, сообщила врач-валеолог Надежда Чернышова в беседе со «Звездой».
По словам специалиста, чтобы не перегреваться, также необходимо пить много минеральной воды и насыщать ею организм. Кроме того, лучше всего летом избегать сильно перченой пищи.
Так, красный перец и имбирь способствуют внутренней выработке тепла. В жару можно есть нежирную легкую еду, отметила Чернышова.
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