Врач Чернышова посоветовала носить в жару хлопчатобумажную одежду

В сильную жару россиянам рекомендуется носить светлую хлопчатобумажную одежду. Главное, чтобы она была просторной, сообщила врач-валеолог Надежда Чернышова в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, чтобы не перегреваться, также необходимо пить много минеральной воды и насыщать ею организм. Кроме того, лучше всего летом избегать сильно перченой пищи.

Так, красный перец и имбирь способствуют внутренней выработке тепла. В жару можно есть нежирную легкую еду, отметила Чернышова.