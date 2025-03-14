Врач Чернышова посоветовала метеозависимым аэробные нагрузки и закаливание

Резкие перепады температуры — настоящее испытание для метеозависимых. Однако организм сам подстроится под новые условия, если человек в хорошей физической форме. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life .

Чтобы легче адаптироваться к погодным сюрпризам, Чернышова рекомендовала посвящать аэробным нагрузкам хотя бы 150 минут в неделю, чаще гулять и закаляться.

«Если мы знаем, что будут серьезные нагрузки из-за резкой смены атмосферного давления, перепадов температуры или других метеорологических факторов, то лучше не планировать на эти дни серьезных дел», — предупредила медик.

Пожилым людям, тем, кто недавно переболел или имеет хронические заболевания, врач посоветовала избегать серьезной активности в такой период. Кроме того, нужно беречь пищеварительную систему: отказаться от алкоголя, жирного, острого и копченого.