Врач Чернышова посоветовала больше двигаться и лучше питаться при низком давлении

Врач-нутрициолог Надежда Чернышова поделилась рекомендациями по нормализации низкого давления. По ее словам, людям с гипотонией стоит повысить физическую активность и внимательно следить за своим питанием, чтобы предотвратить снижение давления, передала «Вечерняя Москва».

Она отметила, что одной из причин низкого давления может быть недостаточное питание и чрезмерное уменьшение суточной калорийности.

Эксперт также подчеркнула важность соблюдения режима сна и регулярной физической активности в качестве мер профилактики, добавил RT.