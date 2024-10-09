Врач Чернышова посоветовала больше двигаться и лучше питаться при низком давлении

Врач-нутрициолог Надежда Чернышова поделилась рекомендациями по нормализации низкого давления. По ее словам, людям с гипотонией стоит повысить физическую активность и внимательно следить за своим питанием, чтобы предотвратить снижение давления, передала «Вечерняя Москва».
Она отметила, что одной из причин низкого давления может быть недостаточное питание и чрезмерное уменьшение суточной калорийности.
Эксперт также подчеркнула важность соблюдения режима сна и регулярной физической активности в качестве мер профилактики, добавил RT.
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