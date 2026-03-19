Врач Чернышова отметила, что дефицит витаминов редко проявляется одним специфическим симптомом

Терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru рассказала, что при нехватке витаминов человек может испытывать слабость, быструю утомляемость, головные боли и кожные изменения. Однако эти признаки не всегда специфичны и могут быть связаны с другими проблемами.

Чернышова объяснила, что дефицит витаминов редко проявляется одним специфическим симптомом, чаще это комплекс признаков, связанных с общим ухудшением самочувствия, написала «Пенза-пресс».

«Все витамины отвечают за нормальное самочувствие и работу внутренних органов, поэтому при их нехватке человек чувствует слабость и усталость. Могут появляться головные боли, изменения кожи, например шелушение на ладонях», — отметила врач.

Специалист подчеркнула, что самостоятельно определить дефицит витаминов и назначить себе лечение сложно. Без анализов невозможно точно понять причину ухудшения состояния, а прием витаминов «наугад» может быть неэффективным или даже вредным.

«Если появляется непонятное ухудшение самочувствия, лучше обратиться к врачу и выяснить причину. Самостоятельно компенсировать дефицит витаминов не стоит, так как без анализов это может быть неправильным решением», — пояснила Чернышова.