Врач Чернышова: мягкие игрушки могут спровоцировать бронхиальную астму у ребенка

Мягкие игрушки могут представлять угрозу для здоровья ребенка, поскольку они активно накапливают пыль и бактерии. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова в беседе с « ТСН24 ».

По ее словам, такие изделия становятся настоящими сборщиками грязи и пыли. В них очень любят селиться пылевые клещи.

«Чем активнее ребенок в течение дня играет с плюшевым другом, тем чаще игрушка бывает на совершенно разных поверхностях и тем больше собирает всего на себе. Из-за высокой концентрации пыли и аллергенных частиц у ребенка может появиться аллергический ринит, бронхиальная астма», — предупредила медик.

Она также отметила, что частое взаимодействие с предметом повышает риски появления инфекций глаз, ушей, носа и вирусных заболеваний. Чернышова посоветовала регулярно стирать и обрабатывать игрушки.