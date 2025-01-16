Врач Чернышова: грипп, в отличие от ОРВИ, проявляется болями в теле

Врач-терапевт Надежда Чернышова поделилась с Life советами о том, как различить обычную простуду и ОРВИ. Она выделила три ключевых симптома.

Типичные признаки гриппа, отличающегося от других вирусных респираторных инфекций, включают резкое повышение температуры выше 38 градусов, мышечные боли («ломоту») и головные боли. Эти три симптома однозначно указывают на грипп и отличаются от проявлений ОРВИ. Иногда к ним присоединяется боль в глазах.

Чернышова подчеркнула, что грипп не начинается с кашля или насморка, которые чаще сопровождают ОРВИ. Грипп проявляется болями в теле.