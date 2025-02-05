Врач Чернышова: дефицит железа может влиять на восприятие холода
Иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова выделила ряд заболеваний, влияющих на восприятие температуры человеком. Об этом сообщила «ТСН24».
По словам эксперта, при анемии, вызванной дефицитом железа, пациенты часто чувствуют холод. Кроме того, среди симптомов — постоянная усталость, сонливость.
«Такие люди могут начать болеть чаще», — добавила медик.
Необычное ощущение холода или жара также может свидетельствовать о недостатке жиров и жирорастворимых витаминов A и E, сосудистых патологиях, проблемах с щитовидной железой и нарушении обмена веществ. Последний вариант предполагает, например, сахарный диабет, пояснила врач.