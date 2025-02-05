Врач Чернышова: дефицит железа может влиять на восприятие холода

Иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова выделила ряд заболеваний, влияющих на восприятие температуры человеком. Об этом сообщила « ТСН24 ».

По словам эксперта, при анемии, вызванной дефицитом железа, пациенты часто чувствуют холод. Кроме того, среди симптомов — постоянная усталость, сонливость.

«Такие люди могут начать болеть чаще», — добавила медик.

Необычное ощущение холода или жара также может свидетельствовать о недостатке жиров и жирорастворимых витаминов A и E, сосудистых патологиях, проблемах с щитовидной железой и нарушении обмена веществ. Последний вариант предполагает, например, сахарный диабет, пояснила врач.