Врач Чернышова: аллергия на холод обычно проявляется холодовой крапивницей

Иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова в беседе с «ТСН24» объяснила, как проявляется аллергия на холод и кому она может угрожать.

Чернышова отметила, что аллергия на холод представляет собой аномальную реакцию организма на воздействие низких температур. Такая реакция может возникнуть при контакте с холодным воздухом, водой или предметами. Эта реакция проявляется независимо от того, контактирует ли человек непосредственно с холодным воздухом, водой или предметами.

Самым частым симптомом аллергии на холод является холодовая крапивница. Как объясняет специалист, это аллергическая реакция кожи, проявляющаяся в виде высыпаний, похожих на крапивницу, и красных пятен, возникающих вследствие воздействия низких температур. Холодовая крапивница характеризуется пятнами, отеками, зудом и жжением. Длительность таких проявлений может варьироваться от нескольких минут до нескольких дней.