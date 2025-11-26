Врач Чернышов посоветовал людям старше 60 лет гулять более 30 минут в день

С возрастом важно поддерживать ежедневную физическую активность. Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Дмитрий Чернышов в беседе с « ФедералПресс » рассказал, сколько шагов в день нужно проходить людям старше 60 лет.

По словам специалиста, более 60% граждан в таком возрасте недостаточно физически активны, что создает проблемы для их здоровья. Эксперт сослался на клиническое исследование М. Дин из Сиднейского университета. По данным ученых, риск смерти у людей, проходящих 7000 шагов в день, на 47% ниже, чем у тех, кто проходит 2000 шагов.

Чернышов посоветовал людям старше 60 лет гулять пешком более 30 минут в день и подобрать удобную обувь. Врач также рекомендовал не отказываться от трости при длительных прогулках, если человек постоянно ею пользуется.