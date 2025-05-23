Врач Чернова призвала включить в рацион продукты с омега-3 для поддержания слуха

Чтобы сохранить слух, необходимо включить в рацион продукты, богатые омега-3, цинком, калием и магнием. Об этом «Москве 24» рассказала врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова.

По ее мнению, стоит обратить особое внимание на жирную рыбу — например, лосось и скумбрию. В них содержится омега-3, которая улучшает кровоснабжение улитки внутреннего уха и уменьшает риск возрастного снижения слуха.

Чернова добавила, что необходимо употреблять продукты с витаминами С и Е. Витамин С можно найти в цитрусовых, а витамин Е — в миндале и семенах подсолнечника. Эти витамины нейтрализуют свободные радикалы, которые усиливают воспаление и ускоряют старение уха.

Калий, содержащийся в темно-зеленых листовых овощах, бананах и картофеле, регулирует уровень жидкости во внутреннем ухе. Это важно для передачи звуковых сигналов.

Магний и цинк укрепляют иммунитет и снижают риск развития ушных инфекций. Магний содержится в темно-зеленых листовых овощах и орехах, а цинк — в говядине и бобовых.

Врач подчеркнула, что овощи, зелень и бобовые должны занимать половину тарелки.