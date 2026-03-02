Врач Черкасова объяснила, что запоминание снов зависит от пробуждения

Сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова в интервью «Газете.ru» объяснила, почему люди могут не помнить свои сны.

По словам эксперта, сновидения возникают у всех людей, просто многие их не запоминают.

«Таким образом, „не видеть сны“ в быту почти всегда означает „не помнить сны“», — подчеркнула врач.

Запоминание снов зависит от нескольких факторов. Ключевую роль играет частота кратковременных пробуждений в стадии REM. Люди, которые чаще просыпаются ночью или утром в этой фазе, значительно чаще помнят сны. Также влияет уровень корковой активации при пробуждении и работа гиппокампа — структуры, отвечающей за консолидацию памяти.