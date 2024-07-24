Врач Черкашин посоветовал лунатикам не пить кофе и алкоголь перед сном

Сомнамбулизм — комбинация действий, которые человек совершает во сне без осознания происходящего. Об этом рассказал врач Алексей Черкашин в беседе с «ТСН24».

По его словам, людям, страдающим данным расстройством, необходимо устранить факторы, провоцирующие снохождение. Эксперт посоветовал убрать внешние стимулы, например шум, и добиться нормализации давления при соответствующих проблемах.

Кроме того, лунатикам стоит отказаться от употребления крепких чая или кофе, а также алкоголя. То же самое касается препаратов психиатрического ряда.

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