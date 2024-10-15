Врач Черемушкин: мужчины в России чаще всего болеют раком легких и раком простаты

Рак легких, простаты и кожи — наиболее распространенные виды онкологических заболеваний среди мужчин в России. Об этом «Ридусу» сообщил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

Среди женского населения наиболее распространены рак молочной железы, легких и толстой кишки. Как пояснил медик, большая часть заболеваний связана с органами, которые являются «первой линией общения с внешней средой».

У природы существуют механизмы, которые останавливают человеческую жизнь. Рак является одним из таких механизмов, пояснил врач. Он отметил, что ускорителями разрушающих процессов в организме выступают неправильное питание, малоподвижность, курение и алкоголь.