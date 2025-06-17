Врач Чердак указала на связь образованности и плотности контактов клеток мозга

Масштабное исследование выявило: риск развития деменции уменьшается с каждым новым поколением. Невролог и кандидат медицинских наук Мария Чердак поделилась с сайтом KP.RU информацией о факторах, способствующих поддержанию здоровья мозга на протяжении длительного времени.

«Чем выше уровень образования, тем больший запас прочности закладывается в центральной нервной системе. Получая новые знания и навыки, мы увеличиваем количество и плотность контактов между нервными клетками головного мозга», — заявила медик.

По ее словам, не только образованность играет роль в защите мозга. Врач посоветовала обратить внимание на образ жизни в целом и выделила факторы, улучшающие ситуацию. Среди них — более тщательный контроль за показателями артериального давления, уровня сахара и холестерина в крови. Несмотря на кажущуюся отдаленность этих факторов от когнитивных функций, они оказывают значительное влияние на мозговую деятельность в пожилом возрасте.