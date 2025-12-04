Врач Чепурная рекомендовала делать холодные компрессы и дышать через нос после удаления зуба
Сложные хирургические манипуляции необходимы, когда зуб расположен необычно, имеет короткие корни, сопровождается воспалительными процессами либо существует задача минимизировать воздействие на близлежащие ткани. Об этом рассказала стоматолог Нина Чепурная в беседе с сайтом «Страсти».
По словам врача, первый день после сложного удаления — самый ответственный период восстановления. Пациенту важно бережно относиться к ране, не касаться лунки языком и воздерживаться от резких поворотов головы.
Как пояснила медик, применение холодных компрессов помогает предотвратить развитие отечности, а прием обезболивающих препаратов по рекомендации врача способствует поддержанию комфорта. Ночное положение головы должно быть слегка приподнятым, дыхание предпочтительно осуществляется через нос, физическая активность исключается.