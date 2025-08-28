Врач Чепуркова рассказала, что уход за зубами должен длиться 20-30 минут в день
Неприятный запах изо рта — распространенная проблема, затрагивающая многих людей. Профессор, доктор медицинских наук, спикер REVIXAN Ольга Чепуркова поделилась с «Известиями» причинами возникновения этого состояния.
По словам эксперта, зачастую запах появляется из-за бактериального налета на зубах, языке и деснах. Некоторые микроорганизмы выделяют серосодержащие соединения, вызывающие неприятный запах.
«Чистка зубов два раза в день по две-три минуты — полезная привычка, но этого часто недостаточно. Оптимальный уход должен включать 20–30 минут в день, включая межзубную гигиену и очищение языка, где в складках скапливается много бактерий», — заявила врач.
Как пояснила медик, важно регулярно проводить санацию полости рта и использовать контролируемую чистку с помощью специальных таблеток или растворов для определения налета.