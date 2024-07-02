Врач Чемисова посоветовала пить изотоники при длительных тренировках в жару

Тренировки в жаркую погоду требуют особого подхода и внимания к своему состоянию. Об этом рассказала врач Елена Чемисова в беседе с RT.

По ее словам, среди последствий таких занятий — тепловой удар, обезвоживание, солнечный ожог и ухудшение спортивных показателей. Важно следить за пульсом, потоотделением и общим самочувствием.

Эксперт посоветовала употреблять изотоники при физических нагрузках дольше часа. Однако для большинства тренировок основной напиток — обычная вода.

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