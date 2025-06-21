Врач Чейфец связал недостаток воды с риском образования камней в почках

Многие люди не придают значения тому, что пьют недостаточно воды . Однако недостаток жидкости может иметь серьезные последствия для здоровья, сообщил врач Крейг Чейфец в беседе с Pravda.Ru.

Как утверждает специалист, вода имеет большое значение для поддержания нормального функционирования организма. Ее дефицит способен привести к нарушениям в работе органов. В частности, увеличивается риск появления камней в почках и инфекций мочевыводящих путей. Даже временное обезвоживание может вызвать учащение сердцебиения и тем самым создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По словам медика, пополнять запасы жидкости необходимо и через питание. Чейфец посоветовал включить в рацион огурцы, томаты, виноград, арбуз, болгарский перец, апельсины, салат и сельдерей, добавил aif.ru.