Врач Чечулина сообщила, что лампы с белым светом помогут взбодриться при недосыпе

Терапевт Станислава Чечулина поделилась с Ura.ru способами, как можно взбодриться при нехватке ночного отдыха.

При недостатке сна специалист рекомендовала выйти на улицу в солнечную погоду.

«Мозг воспринимает солнечный свет как естественный сигнал к активности, что способствует повышению работоспособности», — пояснила медик.

По словам Чечулиной, в холодное время года помочь может использование ламп с белым светом дома или в офисе. Кроме того, эффект окажут умеренное употребление кофе в первой половине дня, а также быстрая разминка.