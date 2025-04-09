Врач Чеботарева: людям с «геном обжорства» не нужно есть до полного насыщения

Некоторые люди переедают из-за мутации гена, отвечающего за восприятие гормона лептина. Как справиться с такой особенностью и обезвредить «ген обжорства», рассказала генетик Анастасия Чеботарева в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист посоветовала людям с мутацией осознанно контролировать количество пищи и не ждать полного насыщения. Она пояснила, что мозг пациентов хуже распознает сигналы о сытости, из-за чего они едят больше необходимого. Приучение к разумным порциям и регулярному питанию с детства или во взрослом возрасте поможет избежать проблем.

По словам Чеботаревой, на проявление гена сильно влияют внешние условия — эпигенетика. Если ребенок с этим геном растет в семье, где следят за рационом, то он тоже вырабатывает такую привычку.