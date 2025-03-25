Врач Быканов: ретинол поможет омолодить кожу без пластических операций

Дерматовенеролог и косметолог Александр Быканов рассказал, можно ли омолодить кожу без вмешательства пластического хирурга. К 2025 году исследованиями убедительно доказана эффективность таких средств и процедур, как применение ретинола, уколы ботокса, биоревитализация, отметил эксперт в беседе с сайтом KP.RU .

По словам медика, ретинол — химически синтезированный аналог витамина А. Он стимулирует выработку коллагена, ускоряет регенерацию клеток, отшелушивает ороговевший слой кожи. Первые результаты становятся заметны через три месяца, а основной антивозрастной эффект проявляется в течение полугода.

Специалист также посоветовал обратить внимание на ботокс, который вызывает временный паралич определенных групп мышц, разглаживает неглубокие мимические морщины и предотвращает появление новых. А биоревитализация — это подкожное введение гиалуроновой кислоты.

«Такая процедура доказанно увеличивает выработку коллаген-эластиновых волокон, что способствует разглаживанию неглубоких морщин», — пояснил Быканов.

Он также указал на эффективность игольчатого RF-лифтинга и IPL (фотоомоложения).