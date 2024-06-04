Врач Бузунов: сокращение длительности сна существенно увеличивает риск смерти

Диапазон нормы сна — 4-12 часов. Некоторым людям хватает короткой продолжительности отдыха, а для других такая ситуация может обернуться ухудшением самочувствия. Об этом рассказал сомнолог Роман Бузунов в беседе с «ФедералПресс».
«Качество сна зависит от его длительности. И у каждого человека она своя», — пояснил специалист.
По словам врача, глобально уменьшить время сна невозможно. Соответствующие попытки способны навредить здоровью. Медик указал на работу, результаты которой подтверждают, что некачественный ночной отдых существенно увеличивает риск смерти.