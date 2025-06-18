Врач Бузунов назвал сны с ощущением нехватки воздуха тревожным сигналом

Сновидения могут быть не просто фантазиями мозга во сне, а сигналом о проблемах со здоровьем. Об этом сообщил сомнолог и профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов в беседе с сайтом KP.RU .

Эксперт пояснил, что важно отличать страшные сны от просто плохих. Кошмар — это состояние, которое сопровождается ощущением неминуемой гибели или тяжелых психологических, социальных, физических травм.

«К примеру, если вам снится, что вы выходите выступать с докладом и забываете, о чем говорить, это не кошмар», — отметил врач.

К тревожным сигналам он отнес сновидения с ощущением нехватки воздуха и болезненным состоянием. В таких случаях профессор рекомендовал пройти обследование.