Врач Бутенко указала на риск развития диабета из-за сочетания алкоголя и газировки

Гепатолог и гастроэнтеролог Елена Бутенко в интервью Life.ru рассказала, что сочетание алкоголя с газированными напитками за праздничным столом может усилить вредное воздействие спиртного на организм.

По словам медика, такой микс значительно увеличивает калорийность напитка и способствует активному отложению жира, даже без переедания.

«В результате возрастает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа», — предупредила врач.

Она также отметила, что в период праздников печень перерабатывает повышенные дозы этанола, а поступление фруктозы дополнительно усиливает накопление висцерального жира. В таких условиях повышается вероятность формирования жирового гепатоза.