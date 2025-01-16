Врач Бурнацкая: участвовать в крещенских купаниях стоит людям, ведущим ЗОЖ

Крещенские купания могут представлять опасность для неподготовленных людей, поскольку погружение в ледяную воду вызывает сильный спазм сосудов кожи, что приводит к перераспределению кровотока. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач Светлана Бурнацкая.

У тех, кто не привык к закаливанию, ледяная вода может спровоцировать обострение хронических заболеваний или вызвать проблемы с работой сердца, написало ИА НСН.

Чтобы подготовиться к крещенским купаниям, нужно заранее начать закаляться, предварительно проконсультировавшись с врачом. Лучше выбирать водоемы, где разрешено купаться летом. Также стоит позаботиться о специальной экипировке, включая нескользкую обувь, добавила медик.