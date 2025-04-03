По словам специалиста, этот витамин лучше всего работает в сочетании с другими полезными веществами, такими как витамины B9 и E, а вот в комбинации с медью или витамином B12 его эффективность снижается, написал «Петербургский дневник».

Хотя витамин C важен для иммунитета, здоровья сердца, сосудов и кожи, при его избытке могут возникнуть головные боли, проблемы с пищеварением и скачки давления.

«Рекомендуемая суточная доза витамина C для взрослого человека — около 75–90 мг», — уточнила врач.

Это количество можно получить из продуктов, богатых аскорбиновой кислотой: киви, шиповника, черной смородины и болгарского перца. Добавки обычно требуются только в периоды простуд или для восстановления после болезней.