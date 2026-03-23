Врач Бурнацкая рассказала о правилах самостоятельного введения лекарственных средств

Специалист по терапии и профпатологии Светлана Бурнацкая рассказала о важных аспектах самостоятельного введения лекарственных средств. Эксперт выделила три ключевых принципа: выбор зоны для укола, осмотр кожных покровов и техника выполнения процедуры, написала «Газета.Ru» .

По словам врача, предпочтительным местом для инъекции является верхняя наружная часть ягодицы. Альтернативой может служить средняя треть переднелатеральной поверхности бедра. В ягодицу иглу вводят перпендикулярно, а в бедро — под углом 90 градусов или слегка под углом, если подкожный слой выражен, сообщили «Известия».

Второй принцип — осмотр кожи. Необходимо убедиться, что в месте будущего укола нет патологий. Третий аспект касается техники введения препарата под кожу.

«Наберите препарат, поднимите шприц иглой вверх, постучите по корпусу. Медленно двигайте поршень, пока на кончике иглы не появится капля раствора. Если укол делаете себе: лягте или обопритесь, чтобы мышца была расслаблена. Резким движением введите иглу на ¾ длины. Медленно нажимайте на поршень. Быстро извлеките иглу, прижмите спиртовой тампон. Фиксируйте кожу пальцами свободной руки, растягивая ее (у худых людей — соберите складку)», — отметила Бурнацкая.

Также важно прекратить введение препарата при «простреле» в ногу или резкой боли.