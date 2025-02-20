Врач Бурнацкая призвала избегать чрезмерных рабочих нагрузок в конце зимы

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с Life поделилась рекомендациями, как успешно преодолеть конец зимы и подготовиться к весне, избежав физического и эмоционального истощения.

Одним из важных моментов она назвала необходимость избегать чрезмерных рабочих нагрузок, так как они могут привести к стрессу и ухудшению самочувствия. Особое внимание стоит уделять качеству сна, стараясь избегать недосыпов, особенно ощутимых в зимний период.

Короткие прогулки на свежем воздухе или легкие упражнения дома помогут поддерживать общий тонус и улучшить настроение. Правильное питание играет ключевую роль в поддержании уровня энергии. Лучше сократить потребление фастфуда, сладких и жирных блюд, заменяя их фруктами и овощами, богатыми витаминами A, B и C, такими как яблоки, апельсины, бананы, авокадо, морковь и шпинат. Эти продукты помогут укрепить иммунитет и защитить от простуд.

Заботиться, по словам врача, следует и о психоэмоциональном состоянии. Бурнацкая советует найти свои способы расслабиться, будь то медитации, прогулки или любимые занятия.