Врач Бурнацкая предупредила метеозависимых об учащенном сердцебиении в жару

Перепады погоды часто становятся причиной ухудшения самочувствия у многих людей. Как проявляется метеочувствительность в разных условиях, рассказала терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО .

Врач обратила внимание на опасность экстремальных температур для метеозависимых людей. В жару организм пытается защититься от перегрева, расширяя периферические сосуды, учащая сердцебиение и усиливая потоотделение.

«Это может привести к резкому падению давления у гипотоников, вызывая сильную слабость и потерю работоспособности», — предупредила медик.

По ее словам, холодная погода также способна нанести вред организму, поскольку низкие температуры вызывают спазм сосудов, что особенно тяжело переносится людьми с нестабильным давлением. Осенью и зимой возрастает число гипертонических кризов и случаев инсульта, добавил «Сiбдепо».