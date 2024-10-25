Врач Бурнацкая: постоянная усталость является главным симптомом астении

Врач-терапевт клиники Ройтберга Светлана Бурнацкая в беседе с изданием РИАМО назвала постоянную усталость главным симптомом астении. Во время такого состояния человек, даже хорошо отдохнувший, будет чувствовать себя вялым и истощенным.

Как написало СМИ, людям с астенией достаточно трудно выполнять привычные физические и умственные нагрузки. Сильное истощение могут вызывать даже обычные прогулки в парке и концентрация на чтении книги.

На астению также указывают эмоциональная нестабильность, чрезмерная раздражительность и перепады настроения. Бурнацкая отметила, что подобные симптомы должны стать поводом обращения к врачу.