Врач Бурнацкая: бесконтрольный прием БАДов может привести к болезням ЖКТ

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО предупредила о возможных тяжелых последствиях бесконтрольного приема витаминов. Такие действия нередко приводят к нарушениям в работе различных систем организма.

По словам медика, переизбыток полезных веществ может обернуться проблемами с функционированием желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Кроме того, есть риск получить аллергическую реакцию и анемию, добавил сайт KP.RU.

Прием любых БАДов, добавила эксперт, должен происходить только после предварительного анализа крови и оценки текущего состояния здоровья врачом. Неправильное сочетание компонентов в одной добавке порой становится причиной нейтрализации действия некоторых нутриентов.