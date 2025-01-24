Врач Бурякова: смех помогает замедлить старение

Эндокринолог Юлия Бурякова рассказала о влиянии смеха на организм человека. Позитивные эмоции действительно помогают продлить жизнь, сообщила эксперт в беседе с « ТСН24 ».

По словам врача, во время смеха происходит выделение нейромедиаторов — дофамина и серотонина, отвечающих за ощущение удовольствия и удовлетворения, а также пептидов и эндорфинов, обеспечивающих чувство радости.

«Они улучшают работу эндокринной системы, воздействуя на центр управления нашей эндокринной системы — гипоталамус. Соответственно, положительным образом эти вещества влияют на деятельность эндокринных желез и желез внутренней секреции», — пояснила медик.

Бурякова отметила положительное воздействие данных молекул на репродуктивное здоровье и фертильность как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, эндорфины обладают обезболивающим эффектом, благодаря чему смех уменьшает неприятные ощущения. Данные вещества также способствуют регенерации тканей и замедлению процессов старения.