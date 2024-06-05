Врач Буланов: кормление диких птиц может обернуться заражением хламидийной пневмонией

Многие дикие птицы являются переносчиками возбудителя, вызывающего разновидность хламидийной пневмонии — орнитоз. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов в беседе с РИАМО.

По его словам, к источникам инфекции относятся помет животных, выделения из клюва и загрязненные частицы пуха. Именно поэтому контакт с птицами в сухой день, например кормление, может быть опасным. Если спугнуть стаю, поднимется пылевое облако, пояснил врач.

Он также отметил, что орнитоз порой протекает бессимптомно. Но чаще всего признаки напоминают ОРВИ.

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