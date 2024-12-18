Врач Буданов рассказал, что варикоз и тромбоз имеют схожую симптоматику

Изменение образа жизни, применение домашних средств и коррекция ежедневных привычек могут уменьшить тяжесть симптомов и предотвратить развитие варикозного расширения вен. Сосудистый хирург и флеболог Константин Буданов обсудил с «Известиями» различия между варикозом и тромбозом, а также методы их предотвращения.

Буданов пояснил, что варикоз характеризуется истончением стенок вен, что ведет к проблемам с давлением крови и неравномерному ее распределению по сосудам. В отличие от варикоза, тромбоз представляет собой воспаление сосудов, сопровождающееся нарушением кровообращения и образованием кровяных сгустков, блокирующих сосуды.

Он отметил, что оба состояния имеют схожие симптомы: в обеих ситуациях пациенты часто жалуются на усталость, отечность и болезненные ощущения в ногах. Среди причин развития этих заболеваний можно выделить общие факторы, такие как генетическая предрасположенность, недостаток физической активности, нездоровое питание, лишний вес, а также злоупотребление курением и алкоголем.