Врач Братусь развеял миф о способности активированного угля «чистить» сосуды

Некоторые считают, что активированный уголь способен выводить холестерин из крови. Такое утверждение является ложным, заявил терапевт Михаил Братусь в беседе с «Газетой.ru».

«Активированный уголь не „чистит“ сосуды от холестерина. Это миф, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с физиологией», — отметил врач.

По его словам, данное вещество не может приникать в кровоток. Однако оно демонстрирует эффективность при отравлениях, передала «Вечерняя Москва».

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