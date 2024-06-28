Врач Братусь развеял миф о способности активированного угля «чистить» сосуды
Некоторые считают, что активированный уголь способен выводить холестерин из крови. Такое утверждение является ложным, заявил терапевт Михаил Братусь в беседе с «Газетой.ru».
«Активированный уголь не „чистит“ сосуды от холестерина. Это миф, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с физиологией», — отметил врач.
По его словам, данное вещество не может приникать в кровоток. Однако оно демонстрирует эффективность при отравлениях, передала «Вечерняя Москва».
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