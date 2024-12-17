Врач Божок: зимние средства для умывания должны отличаться от тех, что используются в теплое время года

В холодное время года кожа лица подвергается воздействию различных факторов, которые могут негативно повлиять на ее состояние. Врач-дерматокосметолог Ольга Божок рассказала Ura.ru , как помочь коже лица пережить холода, и какими косметическими средствами лучше всего пользоваться.

Низкая температура, сухой воздух в помещениях, ветер, снег и мороз могут вызвать обезвоживание, шелушение и раздражение.

«С наступлением холодов кожа претерпевает больше всего температурных колебаний. В это время на улице не просто холодно, но и влажно. И влажность на улице отличается от влажности в помещениях, где находятся нагреватели и батареи», — рассказала Божок.

Врач пояснила, что зимние средства для умывания должны отличаться от тех, что используются в теплое время года. Кожа нуждается в деликатном очищении — средство должно смягчать ее.

Специалист также советует обратить внимание на увлажнение кожи. После каждого нанесения крема на лицо нужно проследить, не остаются ли частички крема. Это важно делать перед каждым выходом на улицу. Особенно это касается гидрогеля — легкой формы крема для увлажнения. Такие средства могут усугубить ситуацию, а не увлажнить, считает Ольга Божок.

Врач советует использовать средства кремовой структуры, с тягучими составами, которые поддерживают эпидермальный барьер и позволяют создать коже глубокую увлажненность.