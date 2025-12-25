Врач Борзакова дала советы, как избежать «сахарной перегрузки» у детей в праздники

Новогодние подарки и сладости — традиционный атрибут праздника, однако они могут стать источником избыточного потребления сахара, опасного для здоровья детей. Педиатр ДГКБ им. З. А. Башляевой Светлана Борзакова предложила родителям способ, который поможет избежать «сахарной перегрузки». Об этом написал сайт aif.ru .

Врач рекомендует использовать тактику «сладкого клада»: «Лучше договориться с ребенком заранее: он получает подарок, но не съедает его сразу. Пусть выберет одну-две самые красивые конфеты, съест их, а остальные вернет в „сладкий клад“ и распределит на следующие дни». Также можно установить «сладкое время» после основного приема пищи.

Борзакова привела расчеты допустимых норм сахара для детей: — для четырехлетних детей норма составляет около четырех чайных ложек сахара в день, что эквивалентно одной-двум конфетам; — для школьников допустимый максимум — до четырех конфет в день.

Педиатр подчеркнула, что конфеты с начинками, пралине и шоколад содержат больше сахара, чем обычные карамельки, поэтому их употребление должно быть строго ограничено.