Врач Борозденко посоветовал отказаться от минералки при гипертонии

Столовая минеральная вода способна спровоцировать ухудшение здоровья у людей с некоторыми хроническими заболеваниями. Об этом рассказал ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, продукт может представлять риск для пациентов с гипертонией и болезнью почек. Дополнительный натрий, содержащийся в минеральной воде, способен повышать артериальное давление, а кальций провоцирует образование камней в почках.

«Обязательно проконсультируетесь с врачом, для выбора подходящей именно вам минеральной воды», — посоветовал медик.

По его словам, идеальный состав минералки зависит от индивидуальных потребностей организма и состояния здоровья человека.