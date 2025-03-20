Врач Болибок: усталость и одышка могут указывать на постковидный синдром
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесенного COVID-19. Постковидный синдром сопровождается слабостью и утомляемостью, отметил эксперт в беседе с «ТСН24».
По его словам, после выздоровления также могут появиться одышка и когнитивные нарушения. Эти симптомы способны исчезать и возвращаться со временем.
«Лечение постковидного расстройства требует индивидуального подхода, подобранной под конкретного пациента схемы и координации работы нескольких врачей-специалистов», — заявил специалист.
Он также отметил, что вероятность развития и тяжесть постковидного синдрома зависят от возраста пациента.
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