Врач Болибок: усталость и одышка могут указывать на постковидный синдром

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесенного COVID-19. Постковидный синдром сопровождается слабостью и утомляемостью, отметил эксперт в беседе с « ТСН24 ».

По его словам, после выздоровления также могут появиться одышка и когнитивные нарушения. Эти симптомы способны исчезать и возвращаться со временем.

«Лечение постковидного расстройства требует индивидуального подхода, подобранной под конкретного пациента схемы и координации работы нескольких врачей-специалистов», — заявил специалист.

Он также отметил, что вероятность развития и тяжесть постковидного синдрома зависят от возраста пациента.