Врач Болибок рассказал, что неконтролируемый прием антибиотиков может вызвать вторичный иммунодефицит
Антибиотики играют важную роль в современной медицине, но их неконтролируемый прием может привести к опасным последствиям. Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что частое использование таких препаратов может вызвать вторичный иммунодефицит, его слова привело ИА «Пенза Пресс».
Как отметил доктор, несмотря на то что антибиотики направлены на уничтожение патогенных бактерий, они также влияют на полезную микрофлору, которая важна для здоровья человека. Организм — это сложная экосистема, где симбиотические микроорганизмы участвуют в обмене веществ и пищеварении. По словам Болибока, регулярное применение антибиотиков угнетает эту микробиоту, делая организм более уязвимым.
Врач сравнил ситуацию с весами: с одной стороны — польза от уничтожения опасных бактерий, с другой — вред для иммунитета. Чем чаще применяются антибиотики, тем слабее становится естественная защита организма. В результате создается порочный круг, в котором каждое последующее лечение требует все более агрессивных мер, подчеркнул специалист.