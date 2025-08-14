Врач Болибок рассказал, что неконтролируемый прием антибиотиков может вызвать вторичный иммунодефицит

Антибиотики играют важную роль в современной медицине, но их неконтролируемый прием может привести к опасным последствиям. Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что частое использование таких препаратов может вызвать вторичный иммунодефицит, его слова привело ИА «Пенза Пресс» .

Как отметил доктор, несмотря на то что антибиотики направлены на уничтожение патогенных бактерий, они также влияют на полезную микрофлору, которая важна для здоровья человека. Организм — это сложная экосистема, где симбиотические микроорганизмы участвуют в обмене веществ и пищеварении. По словам Болибока, регулярное применение антибиотиков угнетает эту микробиоту, делая организм более уязвимым.

Врач сравнил ситуацию с весами: с одной стороны — польза от уничтожения опасных бактерий, с другой — вред для иммунитета. Чем чаще применяются антибиотики, тем слабее становится естественная защита организма. В результате создается порочный круг, в котором каждое последующее лечение требует все более агрессивных мер, подчеркнул специалист.