Врач Болибок предупредил об опасности сквозняков, которые могут провоцировать сосудистые спазмы

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал RT , как защититься от простудных заболеваний при резких перепадах температур в межсезонье.

По мнению эксперта, необходимо поддерживать оптимальную температуру в доме и одеваться по погоде.

«Мы должны поддерживать жилище в оптимальном температурном режиме. И, выходя на улицу, одеваться соответственно погоде и температуре, которая там, на улице, есть», — подчеркнул специалист.

Если человек переохладился, нужно как можно скорее согреться изнутри с помощью горячей еды и питья. Врач также предупредил об опасности сквозняков, которые могут провоцировать сосудистые спазмы.