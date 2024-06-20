Врач Болибок посоветовал начинать прием пищи с горячего блюда

Каждый прием пищи лучше всего начинать с употребления горячего блюда. Это обезопасит от развития кишечных инфекций, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, приготовленное горячее блюдо в любом случае прошло термическую обработку, оно безопасно. Через 10-15 минут после его употребления в желудке выработается соляная кислота, которая служит естественным природным дезинфектантом.
Болибок отметил, что в качества такого блюда отлично подойдет суп, сообщилRT.