Врач Болибок назвал побледнение кожи признаком обморожения
Иммунолог Владимир Болибок рассказал RT, как действовать при первых признаках обморожения.
По словам специалиста, легкую степень обморожения можно определить по побледнению кожи. Человек зачастую чувствует онемение, покалывание и жжение. После согревания порой появляются гиперемия и отек.
Как пояснил врач, в подобных ситуациях больного важно переместить в теплое помещение и дать ему сладкое питье. Кроме того, необходимо обеспечить покой и придать конечностям возвышенное положение.
