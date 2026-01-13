Врач Болибок назвал побледнение кожи признаком обморожения

По словам специалиста, легкую степень обморожения можно определить по побледнению кожи. Человек зачастую чувствует онемение, покалывание и жжение. После согревания порой появляются гиперемия и отек.

Как пояснил врач, в подобных ситуациях больного важно переместить в теплое помещение и дать ему сладкое питье. Кроме того, необходимо обеспечить покой и придать конечностям возвышенное положение.