Врач Болибок напомнил об опасности расчесывать комариные укусы

Комариные укусы ни в коем случае нельзя расчесывать, иначе есть риск занести инфекцию. Об этом НСН рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Он объяснил, что сразу после появления место укуса сильно чешется, но трогать его нельзя. Иначе можно травмировать участок кожи, в результате чего туда попадет инфекция.

«Возникает вторичное инфицирование. Особенно дети часто расчесывают болячки. Такие язвы могут достаточно долго заживать и даже оставлять рубцы на коже», — отметил врач.

Он добавил, что также иногда встречается и аллергия на комариные укусы. Если его место сильно отекло или вокруг появилась крапивница, нужно обратиться к специалисту, добавил aif.ru.

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