Врач Болибок: холодовая крапивница может говорить о патологии внутренних органов

Холодовая крапивница или аллергия на холод крайне редко бывает отдельным заболеванием. О ее симптомах и мерах профилактики рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, чаще всего холодовая крапивница — это реакция организма на другие патологии внутренних органов. По классификации ее относят к псевдоаллергическим реакциям, при которых иммунный механизм не участвует, а происходит накопление в коже веществ, вызывающих выброс гистамина из клеток подкожной клетчатки. Это приводит к появлению сыпи и отека кожи.

Чтобы избежать неприятных симптомов, необходимо одеваться по погоде и защищать открытые участки тела от холода. Можно принимать антигистаминные препараты, но они только снимают симптомы.

Важно помнить, что холодовую крапивницу часто путают с синдромом Рейно, который к аллергиям не относится. Это чисто сосудистая патология, когда переохлаждение вызывает резкий спазм сосудов кожи, отметил доктор Болибок.