Врач Болибок: АСИТ работает против самых распространенных аллергенов

Резкое потепление привело к раннему цветению растений, и страдающие от поллиноза россияне уже ощущают неприятные последствия. Как справиться с проблемой, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио « КП ».

Врач напомнил, что вакцинация зимой помогает подготовиться к сезону цветения и встретить его во всеоружии. АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия — не всегда эффективна, но она работает против самых распространенных аллергенов, включая пыльцу березы.

Тем, кто заранее не подготовился, медик посоветовал следить за прогнозом погоды: ветер и сухость воздуха способствуют распространению пыльцы, а дождь облегчает состояние аллергиков. В жаркую сухую погоду лучше оставаться дома, закрыв окна, добавил сайт KP.RU.